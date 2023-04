E' un Carlos Sainz furioso quello che si presenta al microfono di Sky dopo la penalità di 5'' che lo ha retrocesso al 12° posto del GP d'Australia: "Meglio che non parli adesso, parlerei male. Voglio andare prima dai commissari. In questo momento sento che ci hanno rubato". Il Mondiale torna il 30 aprile con la gara a Baku: diretta Sky e in streaming su NOW

Carlos Sainz furioso al termine del GP d'Australia. Lo spagnolo non accetta la penalità di 5'' inflitta dai commissari per una manovra durante la terza partenza da fermo di giornata, in cui la Ferrari numero 55 tocca e manda in testacoda l'Aston Martin di Fernando Alonso. La quarta partenza, dietro safety-car e per solo un giro (solo pochi metri lanciati, ndr) costringono Sainz a retrocedere dalla quarta alla dodicesima posizione, fuori dai punti nonostante visibili segnali di ripresa lanciati dalla Ferrari sul passo gara.