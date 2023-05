Il casco di Albon per il GP di Miami diventa una pallina da golf, anche per una questione di cuore: il pilota thailandese della Williams ha svelato il casco speciale per la gara in Florida e omaggiato così la sua fidanzata Muni Lily He, che è una golfista professionista. La tre giorni in pista è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GUIDA TV - MIAMI, MA GUARDA DOVE HANNO MESSO IL PADDOCK!