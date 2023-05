Grande delusione nelle parole di Charles Leclerc dopo l'incidente nel finale delle qualifiche che lo costringerà a partire 7°: "Sono arrabbiato con me stesso, è inaccettabile fare due errori uguali. Posso trovare tante scuse, ma non è giusto. Spero di poter tornare davanti in gara". Alle 21.30 il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE