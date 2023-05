Quinta gara della stagione di Formula 1, si corre a Miami: altro circuito cittadino dopo Baku e un'incognita meteo che potrebbe mescolare le carte. I giri da percorrere, le gomme, l'asfalto e tutto quello che c'è da sapere aspettando il via. Ma c'è ancora l'acqua finta nella zona dello Yacht Club? Stasera il GP in diretta alle 21.30 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

