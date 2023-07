Il pilota della Ferrari nella conferenza che ha aperto il weekend di Spa: "Il momento che viviamo? Sono tutti vicini, specie in qualifica e noi dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli che possono avere una conseguenza sui risultati sia iil sabato che in gara. Nel complesso non siamo abbastanza veloci, ma ci stiamo impegnando per tornare a un buon livello". Tutto il weekend di Spa è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

Guardare ai dettagli, per non lasciare nulla d’incompiuto in una stagione finora troppo complicata per la Ferrari. È questo il pensiero di Charles Leclerc nel giovedì di Spa, dove il monegasco ha preso parte alla conferenza dei piloti. È ottimista il Predestinato, nonostante tutto, anche perché qui ha ottenuto il suo primo successo in F1: “Cerco di dare sempre il meglio di me, ma è speciale tornare qui. Lo è nonostante il ricordo di Antione Hubert e la sua tragedia (incidente nel 2019, ndr). Speriamo di essere competitivi in questo fine settimana, con il meteo che può sempre regalare delle emozioni. E con il bagnato speriamo di essere competitivi. Fatico nelle condizioni di metà asciutto o metà bagnato, ma sono ottimista perché abbiamo lavorato tanto. Il momento del team? Ora siamo tutti vicini, soprattutto in qualifica. Dobbiamo concentrarci sui piccoli dettagli che possono avere una conseguenza sui risultati sia in qualifica che in gara. Nel complesso non siamo abbastanza veloci, ma ci stiamo impegnando per tornare a un buon livello".



Di seguito tutta la conferenza piloti in Belgio