Grande spettacolo nel GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale e ultimo prima della pausa estiva. Il contatto al Sainz-Piastri, con il ritiro per entrambi. La rimonta vittoriosa di super Verstappen, il podio di Lecercl. Qui le foto più belle e i momenti salienti della gara di Spa. Il GP in diretta ora su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

GP BELGIO, HIGHLIGHTS