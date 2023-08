Vasseur: “Nel 2024 una Ferrari tutta diversa"

Il team principal della Ferrari ha parlato alla vigilia del gran premio d’Olanda: “Secondo posto non vicino, nel 2024 una macchina diversa m processo di cambiamento sarà lungo. Il rinnovo di Hamilton? Non è una questione che riguarda me ma Wolf”

Nel weekend si corre il Gp d’Olanda e Frédéric Vasseur torna a parlare degli obiettivi della Ferrari per questa stagione ma anche della macchina che verrà. “Non voglio dare target per la fine della stagione ha detto il team principal della Ferrari- il secondo posto non è vicino, rispetto alla Mercedes dobbiamo migliorare sicuramente sul passo gara”. Poi a proposito della monoposto per la prossima stagione, Vasseur ha le idee chiare: “Il progetto macchina 2024 sarà completamente diverso. Stiamo continuando a fare molti ‘acquisti’ per rinforzare la squadra ma il processo è lungo, ci vorranno 2 o 3 anni”. Infine, sull’argomento del rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes e a proposito delle voci che qualche tempo fa parlavano del pilota inglese vicino alla Rossa, Vasseur ha chiuso così: “Hamilton? È solo una questione di Toto Wolf, non mia”