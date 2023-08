Si alza ufficialmente il sipario sul fine settimana del GP d'Italia. A Monza parola ai piloti dalle 14.30 con la conferenza che potrete seguire in diretta sul canale 207 e qui in Live Streaming. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc, per l'Alfa Romeo presente Valtteri Bottas. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 14.30