Max Verstappen nella storia con la 10^ vittoria di fila, una delle più difficili del 2023: "La Ferrari ci ha fatto sudare, ho dovuto costringere Sainz all'errore. La macchina andava alla grande, ho mantenuto la pazienza dietro alla Rossa. Non avrei mai pensato di vincere 10 gare, dobbiamo goderci il momento".

"Non avrei mai creduto che fosse possibile vincere 10 gare di fila. Ma oggi ci hanno fatto sudare, non è stata una gara semplice. Avevamo un buon passo, abbiamo gestito bene le gomme, ma loro avevano tanta velocità di punta. Era difficilissimo avvicinarsi e cercare di superarli in curva 1. Ho dovuto costringerlo all’errore e per fortuna Sainz a un certo punto ha avuto un bloccaggio e io avevo una trazione migliore in curva 2. Lì ho potuto provare il sorpasso, farlo, e poi fare la nostra gara. Pensare di non vincere? No, ho mantenuto la pazienza. Sapevo che loro faticavano sulle gomme, bisognava solo attendere l’opportunità. La macchina è andata alla grande. Ho avuto un problema alla fine, ma avevamo tanto vantaggio e ho potuto alzare il piede”.