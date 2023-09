La Formula 1 torna per il suo rush finale con la prima di otto gare lontane dall'Europa. Si parte questo weekend con il GP in notturna di Singapore, che per via del fuso avrà comunque un orario canonico in Italia. La gara in diretta domenica alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW . Debutta l'Infinite Studio e oggi le prime libere scattano alle 11.30. Nel fine settimana in pista anche GT World Challenge Europe e tanti altri eventi da non perdere

Su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con la Formula 1 che sbarca in Asia, il GT World Challenge Europe a Valencia e il Ferrari Challenge a Spa. In Formula 1 parte lo sprint finale della stagione con la prima di otto gare lontano dall'Europa: si corre il GP di Singapore , sul circuito cittadino di Marina Bay, in cui si andrà in pista come di consueto in notturna. Per via del fuso orario, gli orari in Italia saranno praticamente gli stessi di sempre, con la gara confermata alle ore 14 . Riuscirà Max Verstappen a vincere l'11^ gara di fila? E La Red Bull lascerà qualcosa anche ai suoi avversari in questo 2023? Il pilota olandese non ha mai vinto a Marina Bay e vorrebbe mettere anche in Estremo Oriente la sua bandierina orange, in vista del terzo titolo iridato. A Ferrari , Mercedes e McLaren il compito di interrompere la straordinaria striscia del campione del mondo in carica. Tutto il weekend è in diretta su Sky e su NOW, oggi il via con le prime libere alle 11.30.

Sabato , appuntamento alle 15 con le qualifiche che sanciranno l’ordine di partenza della gara, in programma domenica alle 14. Telecronaca affidata, come di consueto, a Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Federica Masolin padrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi.

Nello stesso weekend torna il Fanatec GT World Challenge Europe con la sprint cup valida per l’ottavo round dell’anno che si correrà sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Sul circuito spagnolo, inoltre, in pista anche il quarto round della stagione del Lamborghini Super Trofeo. Ultimo appuntamento prima delle finali mondiali di ottobre per il Ferrari Challenge, che sabato e domenica affronterà l’iconico circuito di Spa-Francorchamps. A Monza, infine, appuntamento con la Porche Carrera Cup Italia.

In occasione del GP di Singapore, debutta l’ Infinite Studio per la Formula 1: il nuovo studio virtuale di Sk y, già sperimentato in altri programmi, ospiterà i giornalisti e i talent di Sky Sport per un’esperienza ancora più immersiva. Grazie alla Produzione Virtuale , si entrerà nel vivo dell’azione con monoposto che si materializzeranno nello studio e grafiche, circuiti e animazioni come dentro a un videogame. Il team di Sky Sport F1 avrà a disposizione la tecnologia di Unreal Engine , uno dei principali motori grafici per videogiochi, per rendere il racconto dell’intero weekend altamente innovativo e coinvolgente.

Il weekend di Singapore si arricchisce anche di due nuovi speciali. Grande appuntamento con " Il Discorso del Re", un’intervista esclusiva di Mara Sangiorgio a Lewis Hamilton, dove il sette volte campione del mondo parla del suo antagonismo con Max Verstappen e degli obiettivi futuri dopo il rinnovo di contratto con Mercedes (in replica durante tutta la settimana e disponibile anche on demand). Sabato alle 20 in anteprima su Sky Sport F1 e in streaming su NOW sarà il momento di " Whatever it Takes – The Race before the Races" , il docufilm co-prodotto da AlphaTauri e Lighthouse in cui si ripercorre la storia del team di Faenza.

GP Singapore, programma su Sky e orari

Venerdì 15 settembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13: Il Discorso del Re

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 - prove libere 2

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17: conferenza stampa Team Principal

Ore 17.45: Il Discorso del Re

Sabato 16 settembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 - prove libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14.15: Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – qualifiche (in differita alle 18.30 su TV8)

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 20: “Whatever it Takes – the Race before the Races”

Ore 21.45: Il Discorso del Re

Domenica 17 settembre

Ore 10.30: “Whatever it Takes – the Race before the Races”

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 - gara (in differita alle 18 su TV8)

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 18.45: Il Discorso del Re

Ore 19: Race Anatomy