Sulla pista molto abrasiva di Suzuka i team e piloti avranno a disposizione le mescole C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Tutte le squadre avranno poi la possibilità di testare venerdì una nuova versione della mescola C2, in vista della prossima stagione. Qui, con i dati Pirelli, tutti i dettagli. Il weekend in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV