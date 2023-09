Ci aspetta una domenica di grande passione su Sky Sport e NOW , con i Gran Premi di F1 e MotoGP. Si parte alle 7 a Suzuka con Verstappen in pole e la Ferrari che proverà ancora a sorprendere. E a mezzogiorno scatta il GP dell'India, con Bezzecchi dalla prima casella e il duo Martin-Bagnaia a inseguire. Di seguito tutti gli orari per non perdersi nulla sui nostri canali

Inizia il countdown per un'altra super domenica di motori sui nostri canali. Formula 1 e MotoGP in pista in una mattinata di grande passione che si apre in Giappone e si conclude in India, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La Formula 1 corre a Suzuka, dove scatterà in pole position Max Verstappen. E le Ferrari, dopo il successo di Sainz a Singapore, proveranno ancora a sorprendere: Leclerc parte quarto, Sainz sesto. Semaforo verde alle 7.