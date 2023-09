MotoGP, la griglia di partenza del GP India

Quattro Ducati davanti a tutti sulla griglia di partenza del GP India: 1° Bezzecchi (Mooney VR46), 2° Martin (Pramac), 3° Bagnaia (Ducati ufficiale), 4° Marini (Mooney VR46). Dietro il quartetto di Desmosedici ci sono le Honda di Mir (5°) e Marc Marquez (6°). Alex Marquez "unfit": ha due costole rotte. Alle 12 si torna in pista al Buddh International Circuit per la Sprint, LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Domenica il Gran Premio sempre a mezzogiorno

GP INDIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE