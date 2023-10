Il ferrarista ha chiuso col dodicesimo tempo: "Ho avuto delle qualifiche difficili, ho faticato fin dall'inizio tantissimo con il bilanciamento. Speriamo in una svolta nella Sprint, ma sicuramente domenica sarà complicato partendo così dietro in una pista così difficile per i sorpassi". Il sabato sarà dedicato alla Sprint: potrebbe consegnare aritmeticamente il terzo titolo mondiale a Verstappen. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, LA DIRETTA DELLA SPRINT RACE