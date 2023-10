È del rookie Piastri su McLaren il migliore della qualifica Shootout e partirà davanti a tutti nella Sprint Race delle 19.30. Norris secondo, Versatppen terzo. Sainz quinto e Leclerc sesto. Hamilton fuori nel Q2 e tanti tempi cancellati per track limits. Prima del via c’è stata una sessione extra di prove (10’) per verificare le modifiche apportate ai nuovi cordoli dopo i problemi riscontrati ieri alle gomme. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - HIGHLIGHTS