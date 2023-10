Oscari Piastri conquista la prima posizione e scatterà davanti a tutti nella Sprint Race di questa sera. L'australiano ha la meglio sul compagno di squadra Norris, secondo, e sul leader del mondiale Verstappen (a 3 punti dal titolo). Partiranno in terza fila le Ferrari: Sainz quinto e Leclerc sesto. Hamilton, fuori nel Q2, in 12^ posizione. Alle 19.30 il via su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, LA DIRETTA DELLA SPRINT RACE