Max Verstappen vince il suo terzo mondiale piloti consecutivo, pur non vincendo la Sprint Race: il 10 in pagella è più che meritato. Stesso voto, con l'aggiunta di lode, per Piastri alla sua prima vittoria, seppur non in gara, in Formula 1. 7,5 per il compagno di squadra, mentre Sainz un punto in meno: 6,5 per lui. Sufficienza per Leclerc. E domani il GP del Qatar: live alle 19 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS DELLA SPRIN IN QATAR