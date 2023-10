Stasera in Qatar sarà obbligatoria la sosta dopo 18 giri. La FIA ha infatti indicato la misura da adottate a Losail dopo le criticità ravvisate da Pirelli nel controllare i parametri di sicurezza su gomme che presentavano microfratture dopo aver percorso circa 20 giri. La prova extra fatta prima dalla Sprint non ha fornito dati per capire se gli pneumatici sollecitati dai cordoli piramidali possano reggere stint più lunghi, e di qui è arrivata la limitazione. E saranno almeno tre i pit-stop