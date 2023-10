La McLaren in questo periodo è un fattore: dopo Suzuka, un'altra conferma a Losail partendo a centro gruppo. Da circa 7-8 gare sono, dopo Verstappen, la macchina migliore del Mondiale. E' preoccupante per gli avversari in ottica 2024: hanno azzeccato la monoposto... Guarda il video. Il Mondiale torna tra 2 settimane ad Austin: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP QATAR, GLI HIGHLIGHTS