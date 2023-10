Riparte il Mondiale di Formula 1. Per la diciottesima tappa della stagione, si corre ad Austin, in Texas. Attenzione agli orari che cambiano dai tradizionali europei in vista del fuso: oggi libere alle 19.30 e qualifiche alle 23. Domani torna la Sprint, domenica GP alle 21: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Dopo il weekend del Qatar e una settimana di sosta, il Mondiale di Formula 1 torna in pista e lo fa ad Austin, in Texas, per la diciottesima tappa della stagione 2023. Con i titoli assegnati alla Red Bull e a Max Verstappen, alcuni team e piloti sono concentrati sul secondo posto nel Costruttori e tutti anche a raccogliere i dati in vista del prossimo campionato. Negli Usa ci sarà anche la prova Sprint, penultima di questo Mondiale e seconda consecutiva dopo Losail. Occhio al fuso orario nel fine settimana che vedrà la gara svolgersi domenica nella prima serata italiana alle 21. Tutto il weekend, come sempre, è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW. Oggi l'unica sesssione di libere dalle 19.30 italiane, mentre alle 23 sarà il momento delle qualifiche.