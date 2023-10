Max Verstappen conquista anche il GP USA ad Austin e taglia quota 50 vittorie in F1... e "50" è anche il suo voto. Hamilton c'è sempre: secondo e 10 meritato, chiude il podio Norris con una prova da 8. Il Mondiale torna in pista con la gara di domenica prossima a Città del Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS AUSTIN