"Sono in Messico per i tacos... ma ovviamente anche per fare punti". Così Valtteri Bottas, pilota finlandese dell'Alfa Romeo, ha presentato il suo curioso casco per il GP del Messico: un "omaggio" alla tipica pietanza del posto e con un suo tratto distintivo sulla parte anteriore: i baffi che da un po' caratterizzano il suo look.

VIDEO: IL CASCO DI BOTTAS PER IL GP MESSICO