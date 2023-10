Il Mondiale di F1 fa tappa a Città del Messico. Altra prima serata da non perdere su Sky e altra occasione per Leclerc che per la seconda volta di fila scatta dalla pole. Prima fila tutta Ferrari con Sainz, mentre il campione in carica Verstappen scatta dalla terza casella in griglia. Il primo lungo rettilineo potrebbe essere decisivo. Giri, gomme, meteo e tutte le ultime news in attesa del via. Gara live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA