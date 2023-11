Norris scatterà davanti a tutti nella Sprint Race del Brasile, che si correrà stasera alle 19.30. Dietro di lui le due Red Bull di Verstappen e Perez. Poi arrivano le due Mercedes, Russell ed Hamilton. La Ferrari di Leclerc partirà dalla settima posizione, mentre Sainz dalla nona. Ci sono investigazioni in corso, Norris e Tsunoda, per aver ecceduto il delta time. Tutto il weekend del GP in Brasile è in diretta su Sky e in streaming su NOW

COME FUNZIONA LA SPRINT: IL VIA Alle 19.30