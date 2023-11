Svelata l'ala posteriore dai piloti in vista della gara di Las Vegas, la Ferrari ha postato sui propri social anche dei render di tutta la livrea che correrà nella città del Nevada nel weekend del 19 novembre. Il bianco è decisamente l'elemento che spicca per celebrare con uno stile anni Settanta la prima epoca d'oro della F1 in America. Tutto il GP di Las Vegas, come sempre sarà live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO. LECLERC E SAINZ SVELANO L'ALA DELLA FERRARI PER LAS VEGAS