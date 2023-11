Preparativi in corso nella città del Nevada in vista del Gran Premio di Formula 1 in programma nel weekend del 19 novembre. Per il Mondiale si tratta di un ritorno: qui l'ultima volta a vincere fu Michele Alboreto nel 1982. Il fine settimana sarà, come sempre, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

VIDEO: LAS VEGAS E L'ATTESA PER IL GP