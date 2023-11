Le monoposto di Alex Albon e Logan Sargeant in pista a Las Vegas con una livera che celebra il ritorno in Nevada della Formula 1. Insegne, luci e stelle della città riprodotte sulla parte posteriore. La gara domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

