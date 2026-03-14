A Shanghai vince ancora George Russell davanti ai due ferraristi Leclerc e Hamilton: partenza infelice per Antonelli, sfortunato Lindblad. Qui tutti i voti della prima gara sui 100 km del 2026. Tutto il fine settimana del GP è live come sempre su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

LA CRONACA E GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT IN CINA