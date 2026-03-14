F1, le pagelle della Sprint Race in Cina di Leo Turrini
A Shanghai vince ancora George Russell davanti ai due ferraristi Leclerc e Hamilton: partenza infelice per Antonelli, sfortunato Lindblad. Qui tutti i voti della prima gara sui 100 km del 2026. Tutto il fine settimana del GP è live come sempre su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
LA CRONACA E GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT IN CINA
- Detto con tutto il rispetto: si vede che gli piace vincere facile, con questa Mercedes…
- Ma quanto ci teneva a finire davanti al Baronetto compagno di squadra?!? E alla fine ci riesce.
- A Lewis sarebbe proprio piaciuto concedere il bis Sprint dodici mesi dopo. Ma si deve accontentare del gradino più basso del podio.
- Un suggerimento all’italianissimo Harry Potter: visto quello che combina allo start, perché non chiede consiglio al nostro Matteo Bobbi tra una volée e uno smash?
- Sufficienza di stima, perché qui si dubita sia colpa sua se la Red Bull manco entra in zona punti.
- Sfortunato nel contatto iniziale con Antonelli.
- Si prende un punticino con la Haas, il caro Orsetto.
- Il paragone con il collega di lavoro, cioè l’Orsetto, si va facendo pesante.
- A conti fatti, è il migliore tra i piloti del giro Red Bull.
- Non ha avuto fortuna.
- Ha in mano una McLaren nemmeno lontana parente di quella del 2025.
- Per la motivazione, vedi alla voce Norris.
- Siamo onesti: lui è anziano, ma la Cadillac sembra più logora di Valterino.
- Vedi alla voce Bottas.
- Sta davanti al compagno di squadra.
- Un’altra volta dietro al collega di lavoro.
- Qui se ne parlerà sempre bene perché chiamarsi Alonso e dover guidare la Verdona motorizzata (si fa per dire motorizzata…) Honda è un atto di stoicismo.
- Vabbè, i limiti Aston sono una giustificazione anche per lui.
- Tenta di tenere a galla la Williams ma è dura.
- Sta nella stessa situazione di Carlitos.
- La sua Audi fa fatica a stare in strada.
- Stavolta niente punti per lui.