Russell su Mercedes fa sua la prima Sprint Race del Mondiale 2026. Ferrari in palla, Leclerc secondo e Hamilton terzo. Chiude con il quinto posto Antonelli, frenato da una penalità di 10'' per un contatto con la Red Bull di Hadjar. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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