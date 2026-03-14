F1, oggi Sprint Race del GP Cina: risultati e tempi a Shanghai
Russell su Mercedes fa sua la prima Sprint Race del Mondiale 2026. Ferrari in palla, Leclerc secondo e Hamilton terzo. Chiude con il quinto posto Antonelli, frenato da una penalità di 10'' per un contatto con la Red Bull di Hadjar. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
HIGHLIGHTS SPRINT - QUALIFICHE LIVE - DIRETTE E REPLICHE DELLA CINA SU SKY
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- +5.688
- +6.809
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- Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
- Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 13: F1 – Sprint (replica)
- Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
- Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)