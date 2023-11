"I piloti sono in gioco". Con questo claim l'Alfa Romeo ha annunciato e poi svelato la livrea delle monoposto di Bottas e Zhou per il GP di questo fine settimana che segna il ritorno della F1 a Las Vegas. Il richiamo ai casinò si fonde con il quadrifoglio simbolo della casa di Arese. La gara domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV