Uno spettacolo "magico" di luci, colori e musica hanno accompagnato la cerimonia d'apertura del GP di Las Vegas. Piloti in trionfo nella passerella che ha sancito il ritorno del Circus in Nevada e nella "Capitale del divertimento" dopo l'esperienza dei primi anni Ottanta. Qui il meglio del grande evento in "stile Super Bowl". GP domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

