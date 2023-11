Sarà un weekend spettacolare quello a Las Vegas: Sin City si sta preparando per accogliere il circus di Formula 1 in un tracciato completamente nuovo. Ma lo show non sarà solo in pista: Liberty Media ha organizzato diversi eventi nel paddock per far vivere al meglio l'atmosfera "Las Vegas". Tutto il weekend in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE