Le Ferrari volavano a Las Vegas, Leclerc è stato bravo ma è stata la macchina eccezionale in queste qualifiche. E' stata spettacolare. E questo motore Ferrari ne ha messe quattro nei primi dieci: ha una potenza incredibile. GP domenica alle 7 live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE