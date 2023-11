Charles Leclerc chiude 2° a Las Vegas, dopo aver lottato con Verstappen e passato Perez all'ultimo colpo: "Gara molto divertente, peccato non aver vinto ma era il miglior risultato possibile. All'inizio Max mi ha spinto fuori, ma avevamo il passo ed eravamo forti. Ho dato tutto". Il Mondiale si chiude domenica ad Abu Dhabi: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Ancora una volta Charles Leclerc non trasforma la pole in vittoria, ma che notte a Las Vegas. L a Ferrari se la gioca alla pari con la Red Bull, con il monegasco che passa Perez all'ultima staccata e chiude 2° alle spalle di Verstappen . Gara condizionata da una safety, che l'ha penalizzato rispetto agli avversari nel cambio gomme.

"Che gara, mi sono divertito tantissimo"

"Che gara, mi sono divertito tantissimo anche se sono dispiaciuto di aver concluso solo al 2° posto, ma alla fine era la miglior posizione possibile. In partenza è stato complicato perché credo che Max abbia perso grip all’interno e mi ha buttato all’esterno. Avevamo però il passo e lo abbiamo superato, ed eravamo molto forti nel complesso. E’ stata un’ottima gara e abbiamo avuto sfortuna con la safety car. Non siamo rientrati e non sapevo neanche cosa avevano fatto gli altri, quindi ho mantenuto la posizione in pista ma è stato difficile con le gomme più vecchie. Il 2° posto però l’ho ottenuto dopo tante battaglie, e mi è piaciuto. Mi sono davvero divertito. Il weekend non è partito nel modo migliore, ma sono felicissimo che sia finito così. Mi dispiace per il 2° posto ma ho dato tutto".