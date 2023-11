La F1 Commission si è riunita ad Abu Dhabi, con spunti in vista del prossimo Mondiale: il format Sprint sarà sempre più diviso dal consueto GP, confermato l'utilizzo delle termocoperte anche nel 2025, mentre non si potrà sviluppare la monoposto del 2026 sino al 2025. Ecco le decisioni, che dovranno essere approvate dal Consiglio Mondiale della Fia. GP Abu Dhabi live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

