È l’ultima gara della stagione, ma anche un piccolo antipasto su quella che sarà la prossima: dalla voglia di confermarsi del campione e poleman Verstappen a quella di Leclerc e della Ferrari che vogliono tornare a vincere. Il monegasco scatta con Max in prima fila. Si parte alle 14, qui tutto quello che c’è da sapere prima del via. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Saranno dunque Verstappen e Leclerc a scattare dalla prima fila nella gara di oggi a Yas Marina. Per il campione del mondo ieri è arrivata la 32^ pole in carriera (eguagliato Mansell). Russell quarto in griglia, Hamilton 11° e Sainz 16°.

Le gomme Pirelli per il GP di Abu Dhabi 2023

Per l'ultima tappa del Mondiale il fornitore unico porta C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft.