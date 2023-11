Una stagione chiusa in crescita ma con un gap ancora da colmare nei confronti di Red Bull. Che Rossa sarà nel Mondiale 2024? Sulla base di quanto visto nel Mondiale appena concluso, cerchiamo di capire con Matteo Bobbi come potrebbe essere la nuova monoposto di Maranello che nascerà dal progetto chiamato "676". Il campionato scatterà in Bahrain il 2 marzo e come sempre sarà tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA VIDEO-ANALISI DI MATTEO BOBBI