È trascorso meno di un mese dalla fine del campionato 2023, ma la Formula 1 resta in fermento aspettando la prossima stagione che scatterà il 2 marzo in Bahrain (anticipata dai test invernali). C'è attesa per la Ferrari, che dopo una stagione chiusa in crescendo spera di poter ridurre in modo sensibile il gap dalla Red Bull. Il progetto 676, che porterà alla "nascita" della monoposto 2024, al momento è accompagnato da un'indiscrezione che indica martedì 13 febbraio come l'ipotetico giorno per la presentazione della nuova vettura affidata ancora una volta alla guida di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Nessuna ufficialità al momento. A Fiorano, sempre stano alle indiscrezioni, il giorno dopo sarebbe in programma il filming day: Leclerc e Sainz si alterneranno per i 200 km concessi dalla FIA invece dei consueti 100 previsti fino alla stagione 2023. Successivamente la macchina la rivedremo ai test invernali che scatteranno a Sakhir dal 21 al 23 febbraio.