Turrini: "Hamilton-Ferrari, notizia del millennio"

La definisce "la notizia del millenio", Leo Turrini, il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025: "Arriverà a 40 anni, la sua ultima avventura. Al di là della grandezza del pilota, quella che conta è la squadra. Ecco perché la scommessa di Maranello è stata quella di affiancare a Leclerc il 7 volte campione del mondo". Il suo pensiero anche verso Charles, presente e futuro della Rossa: "Credo non abbia paura di confrontarsi con una leggenda come Lewis"

HAMILTON IN FERRARI DAL MONDIALE 2025: LE NEWS LIVE