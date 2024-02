Si chiama VF-24 la nuova monoposto Haas della quale per ora conosciamo solo la livrea: è stata svelata sui social del team americano. Aumenta il nero, ma la "vera" monoposto di Magnussen e Hulkenberg la vedremo in pista dai test di fine mese in Bahrain. ll Mondiale di Formula 1 riparte a marzo: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW



HAAS: L'ANNUNCIO - VIDEO - PILOTI - DATE DELLE PRESENTAZIONI



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT