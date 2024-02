La F1 resta a Silverstone: rinnovo fino al 2034

Silverstone resterà nel calendario del Mondiale di Formula 1 per almeno altri dieci anni: ufficiale il rinnovo del contratto fino al 2034. Domenicali: "Si tratta di un circuito iconico, qui si è fatta la storia del motorsport". Il campionato scatta a marzo in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

La F1 Commission si è riunita e ha ufficializzato alcune modifiche verso il Mondiale 2024: cambia l'ordine degli eventi nei venerdì e sabato dei weekend delle Sprint. Quattro Power Unit e DRS fin dal primo giro di un Gran Premio (invece del secondo).

Domenicali: "Luogo iconico, nel cuore della storia della F1"

"Sono lieto di annunciare che grazie a questo accordo il Gran Premio di Gran Bretagna rimarrà in calendario per altri dieci anni - ha detto il Presidente di F1 -. Silverstone è un luogo iconico nel cuore della storia della F1 e mentre si avvicina al suo nono decennio che ospita i Gran Premi, l'evento continua ad attrarre fan da tutto il mondo per le fantastiche gare in pista e la straordinaria esperienza dei fan fuori da essa. Vorrei ringraziare l'intero team di Silverstone per il loro duro lavoro e dedizione nel portare il Gran Premio di Gran Bretagna a nuovi livelli e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre guardano al futuro, migliorare le strutture e l’esperienza dei tifosi nei prossimi dieci anni”.