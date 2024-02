A tre giorni dalla presentazione della nuova SF-24, la Ferrari ha ufficializzato le nuove tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz per la stagione 2024, che riprendono alcuni dettagli che probabilmente rivesdremo anche sulla livrea della nuova monoposto (la presentazione martedì 13 febbraio in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e skysport.it)

