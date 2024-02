Subito dopo l'unveiling, la SF-24 è scesa in pista a Fiorano per lo shakedown. Il primo a testare la nuova monoposto è stato Carlos Sainz, seguito a ruota da Charles Leclerc. Grande entusiasmo fuori dalla pista, dove tanti tifosi si sono radunati per salutare la Rossa. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e streaming su NOW

VIDEO - I PRIMI GIRI DELLA FERRARI SF-24 - ANCHE LECLERC IN PISTA A FIORANO