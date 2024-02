Max Verstappen e Sergio Perez hanno mostrato sui social i caschi che indosseranno nella stagione 2024. Dal leone stilizzato e le stelle del campione Super Max al "never give up" del messicano Checo. Il Mondiale ripartirà nel weekend del 2 marzo in Bahrain: tutto live su Sky e in streaming su NOW

VIDEO: I CASCHI DI VERSTAPPEN E PEREZ - RED BULL, LA RB20 IN LIVE STREAMING