Charles Leclerc commenta le performances della SF-24 dopo le prime due giornate di test a Sakhir: "Lo scorso anno era il peggio, invece ora la base è migliorata. Sappiamo la direzione in cui lavorare, il feeling è migliore e il bilanciamento più consistente. Poi la competitività è tutta da vedere. La sensazione è che la Red Bull sia ancora più veloce, ma speriamo in una sorpresa la prossima settimana". Il Mondiale scatta il 2 marzo: diretta Sky e streaming su NOW

"Lo scorso anno il peggio, la SF-24 ha base di partenza migliore"

"L'anno scorso era il peggio che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo. Quest'anno il feeling è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo la base di partenza è migliore. Lo scorso anno non si capivano i difetti, si poteva dire di tutto. Nel 2024 la direzione in cui vogliamo migliorare è molto chiara. Ma a livello di competitività non si può dire nulla: a volte ci sono state macchine molto veloci ma difficili da guidare, altre volte è capitato il contrario. La Red Bull comunque è ancora la referenza".