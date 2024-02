Poco prima di salire in macchina per la sua seconda giornata di test, Carlos Sainz ha confidato al microfono di Sky Sport le sue sensazioni dopo i primi chilometri al volante della SF2-4 sul circuito di Sakhir .

"Questa SF-24 rispecchia quanto visto nelle simulazioni"

"La cosa più importante è che la macchina fa quello che ci aspettavamo. Rispecchia quanto visto in galleria del vento e nelle simulazioni. Non so se basterà per battere una Red Bull già veloce, abbiamo girato solo mezza giornata. Sicuramente sembra migliorata la guidabilità e il degrado gomme, il vento espone i difetti della macchina. Rispetto al 2023 sembra meglio, anche se la Red Bull sembra velocissima".