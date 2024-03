L'Arabia ha ufficializzata il progetto della pista che dovrebbe debuttare nel Mondiale f1 dal2028: sarà la più lunga e più veloce al mondo ma non solo. Tra le caratteristiche di questo circuito permanente c’è una curva alta 70 metri (l’equivalente di un palazzo di 20 piani). Inoltre, un doppio layout permetterebbe anche alla MotoGP di correre al Qiddiya Speed Park Track, a circa 50 km da Riad. Sabato torna il Mondiale di F1 in Arabia Saudita a Jeddah in diretta Sky e streaming su NOW

