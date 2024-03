Lo spagnolo è stato in pista a Melbourne e ha svolto le visite mediche con i dottori della Federazione. Sainz ha anche fatto il suo consueto giro di pista con la bicicletta: sembra quindi pronto a tornare in pista dopo l'operazione in Arabia per appendicite

Buone notizie da Carlos Sainz: il ferrarista è stato in pista a Melbourne e ha svolto le visite mediche con i i medici della Federazione che lo hanno trovato in buona forma. Lo spagnolo è un po' deblitanto, come è normale dopo l'intervento di appendicite subito in Arabia che lo ha costretto a saltare il GP di Jeddah, ha perso un po' di peso ma sta bene. E ha fatto anche il suo consueto giro sul tracciato in bicicletta. Sainz sembra quindi pronto a riprendere il suo posto in griglia, dopo essere stato sostituito in Arabia dal giovanissimo Ollie Bearman, che a Jeddah ha realizzato un'ottima prestazione conquistando il settimo posto, ottenendo gli elogi di Lewis Hamilton tra gli altri per la sua prestazione sicura, ma ora tornerà in Formula Due rimanendo in stand-by.