Scatta su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 e il secondo di MotoGP, ai quali si aggiunge la tappa in Catalogna per la Superbike e la $1 Million Challenge dell’NTT IndyCar Series. Per la prima giornata della Formula 1 in Australia, ora la conferenza piloti in streaming: la potete seguire sul canale 207, su NOW e qui su Skysport.it.