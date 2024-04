Dove correrà Sainz nel 2025? Le ultime di mercato

Il mercato piloti è in fermento, con tanti sedili in bilico e altrettanti da assegnare: Sainz al momento è disoccupato di lusso, Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull e scatenerebbe un clamoroso effetto a cascata. E c'è il posto di Hamilton in Mercedes ancora da assegnare. Senza contare l'ingresso di Audi. Tutte le ultime notizie dal nostro esperto Roberto Chinchero

VIDEO: LE ULTIME NEWS DI MERCATO - GP GIAPPONE, HIGHLIGHTS LIBERE